Малкият Иванчо се чуди: партиите купуват едно, кан...

Румен Радев: „Прогресивна България" печели безапелационно

2752
Румен Радев в изборната нощ Снимка: Георги Палейков

„Прогресивна България" печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала", това написа във фейсбук профила си лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев

По последни данни от ЦИК към 8 ч. при 78,24% обработени протоколи формацията на Радев взима над 1 млн. гласове - 44.481%. 

Ето какво още написа Радев: 

Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха „Прогресивна България".

Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип.

Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого.

Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България.

Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление „купен вот".

Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор.

Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите.

Благодаря за доверието!

Всичко друго ще коментираме след окончателните резултати.

Публикувахте от Румен Радев в Неделя, 19 април 2026 г.

