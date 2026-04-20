Монасите в Рилския манастир дадоха първото място на изборите в неделя за Румен Радев. Секцията се помещаваше в Посетителски информационен обучителен център в м. "Горско стопанство". Гласували са 25 души. За "Продължаваме промяната" гласа си са дали 6-има избиратели, по 4 гласа има за ГЕРБ и "Величие", ДПС има 3 гласа, две бюлетини за "Възраждане" и по една за ПП-ДБ, БСП, МЕЧ, ИТН, АПС.
Монасите в Рилския манастир избраха Радев
