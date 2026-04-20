При 78,21% обработени протоколи: Радев първи в Пловдив-област с над 40 000 гласа преднина

"Прогресивна България" печели 53,136% към 8 ч.

Над 40 000 гласа преднина за формацията на бившия президент Румен Радев "Прогресивна България" показват данните на ЦИК от Пловдив-област към 8 ч. При 78,21% обработени протоколи, тя е получила 53 267, или 53,136% от гласовете. На второ място са ГЕРБ-СДС с 11 752 гласа, или 11,944 на сто. Така разликата между първия и втория в областта е 41 515 гласа.

На трето място избирателите са поставили коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България". Тя е подкрепена от 7328 жители (7,448%). Четвъртото място в региона е за "БСП-Обединена левица", която получава 4,086%, или 4020 гласа. "Възраждане" е отбелязана в 3925 бюлетини (3,989%), МЕЧ в 3471 (3,528%), а "Величие" - в 3442 (3,498%).

За АПС са гласували 2911 души от Пловдив-област, като партията получава 2,959%, а за ДПС - 2424 (2,464%) . "Сияние" има 2363 гласа, или 2,402%, а ИТН - 704, или 0,715%.

"Не подкрепям никого" е отбелязано в 1445 бюлетини.