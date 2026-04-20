Социолог: "Прогресивна България" е фаворитът и на Gen Z

Gen Z в първата половина на изборния ден все още се колебаеше дали да гласува, но към края се активизира. Видяхме опашките на студенти в Студентски град. Този вот обаче не беше концентриран в подкрепа на една формация. Макар „Прогресивна България" да изглежда фаворит сред младите, гласовете на това поколение се разпределиха между различни протестни играчи - те не избраха един лидер, когото да подкрепят.

Това коментира пред БиТиВи Геновева Петрова, социолог от "Алфа Рисърч".

"Младите действително не избраха единен лидер, това ясно се вижда. Делът на най-младите избиратели е най-висок при "Прогресивна България" и ПП–ДБ", подкрепи думите й и Добромир Живков, социолог от "Маркет Линкс".

"Избирателната активност по всяка вероятност, ако не надхвърли, то ще се доближи до 3,3 млн. души. По оценките, с които разполагаме в изборния ден, тя е около 3,27 млн. Това е съществено по-висока избирателна активност. Активността при гласуването в чужбина, според резултатите от качените до момента протоколи, вероятно ще достигне около 200 хиляди гласа - ниво, което също заслужава внимание", казва още Петрова.

По думите й е важно да се има предвид, че тази много висока подкрепа за Радев не е еднозначна по отношение на мотивацията. "Има голяма група избиратели, които го подкрепят с очакването формацията да реализира ангажиментите, заявени по време на кампанията. Съществува и така нареченият конформистки вот. Вот, който следва победителя и често се дава в последния момент. Този дял не е малък. Все още е рано да се оцени точно, но със сигурност не е незначителен, а и това е тип вот, който бързо може да промени посоката си", добави тя.

Според Живков докато при ГЕРБ отбелязваме сериозна загуба на електорална територия, при ПП-ДБ, които се изкачват на второ място, наблюдаваме възстановяване на част от загубените по време на коалицията с ГЕРБ избиратели. "При ДПС и „Възраждане" също се виждат негативни тенденции. Факт е, че победителят е един и това очертава нова политическа ситуация", коментира той.

"Трябва да се има предвид, че това е много ясен мандат за управление. Следва да се поеме ясна отговорност. Въпросът е доколко едно такова управление може да бъде отворено към потенциални партньори. ПП–ДБ и „Възраждане" в известна степен са възможни партньори, не толкова необходими за съставяне на кабинет, колкото за постигане на конституционно мнозинство", анализира той.

Живков каза още, че това е абсолютно нов, исторически момент, отговорностите са големи, но и рисковете също. "Този резултат няма да се повтори, това е най-високото стъпало, но което стъпва тази политическа формация, но натам всичко ще зависи от това какви политики провежда", добави той.