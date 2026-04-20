АФП: Бившият президент Румен Радев печели изборите в България

Бившият президент на България Румен Радев постигна целта си като финишира първи на парламентарните избори с 44,58%, според частичните резултати тази сутрин, а неговата проруска и антикорупционна платформа до голяма степен спечели електората на най-бедната страна в Европейския съюз, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според резултатите коалиция “Прогресивна България”, водена от 62-годишния Радев, печели абсолютно мнозинство със 132 места в 240-местния парламент.

Румен Радев, който беше държавен глава от 2017 до 2026 г., подаде оставка през януари, за да се впусне в парламентарните избори, а успехът му разбърква картите за сформиране на правителство в балканската страна, която гласува за осми път за пет години.

Той има убедителна преднина пред консерваторите (ГЕРБ), водени от бившия премиер Бойко Борисов, които ръководеха предишното правителство, и пред либералите ПП-ДБ, със съответно 13,01% и 14,26%, показват частичните резултати, публикувани тази сутрин от ЦИК на база преброени 60,79% от гласовете.

Избирателната активност надхвърли 50% - най-високата от 2021 г. насам, сочат данните на социологическата агенция “Маркет линкс” - илюстрация, че за някои българи Радев олицетворява възможността за единство.

Избирателната активност беше паднала до 39% на изборите през 2024 г., показвайки широко разпространеното недоверие на българите към политиката.

“Преодоляхме апатията”, заяви Румен Радев пред поддръжниците си. “Това е победа на надеждата над недоверието, победа на свободата над страха”, добави той.

“България ще положи усилия да продължи по европейския си път, но повярвайте ми, силна България и силна Европа се нуждаят от критично мислене и прагматизъм“, каза той. „Европа стана жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят, управляван от нови правила“, каза още Радев.

Преди изборите той заяви, че споделя позицията на Унгария и Словакия относно изпращането на оръжия за Украйна, като посочи, че не вижда полза от това бедната му страна да плаща.

Но без “да налага на вето” върху Брюксел в петък той внимателно поясни пред Би Ти Ви ползите, които страната с 6,5 милиона души население е извлякла от принадлежността си към блока от 2007 г. насам, отбелязва АФП.

Боряна Димитрова от “Алфа рисърч” каза пред АФП, че Румен Радев се очертава като “ясен победител” на изборите, отбелязвайки, че резултатите на ГЕРБ са “много под очакваното”.

По думите ѝ обаче ще бъде възможно да се обсъждат различните варианти за бъдещо правителство едва след като стане известен броят на партиите, преминаващи 4%-ния праг за влизане в следващия парламент.

Румен Радев “отне от електоралната база на прокремълската партия “Възраждане“ благодарение на откритата си позиция към Русия и антиелитарните си възгледи", обясни политологът Теодор Славев пред АФП.

Проучванията показват, че някои гласоподаватели, които преди са гласували за прозападни партии, сега са решили да му гласуват доверие.

Бойко Борисов “поздрави” Румен Радев, но отхвърли представата, че той носи “нещо ново”.

“Печеленето на избори е едно, управлението - друго”, предупреди Борисов.

През 2021 г. мащабни антикорупционни протести свалиха Бойко Борисов, който беше на власт от близо 10 години като премиер, а след това последваха поредица крехки коалиции.

Румен Радев - бивш генерал от Военновъздушните сили - цели да използва мнозинството си, за да сложи край на политическата криза, обхванала най-бедната страна членка на ЕС от 2021 г.

Той открито подкрепи протестите и след като гласува в София заяви, че България има “историческа възможност да прекъсне веднъж и завинаги олигархичния модел”.

“Просто е: хората искат всичко да се промени”, ентусиазирано каза пенсионерката Стилиана Андонова пред АФП.

Гергана Михайлова - 47-годишна финансова анализаторка, обаче се опасява, че България, която остана проевропейска при предишните правителства, “ще промени политическата си ориентация” в полза на Москва.