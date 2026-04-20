Окончателно в Перник: 48,4% за Радев, 18,4% за ГЕРБ и 8,2% за ПП-ДБ

РИК - Перник обработи 100% от протоколите на СИК и резултатите и тук са категорични. Първото място е за Румен Радев с 48,425% или 26 291 гласа. Втори са от ГЕРБ-СД с 18,386% или 9982 гласа. Трети остават ПП-ДБ с 8,198%, "Възраждане" са четвърти с 4,658%. Петото място е за МЕЧ с 4%, следвани от БСП с 3,487%, "Величие" с 2,389% и ДПС с 1,77%.