Вижте къде в София няма да има вода на 21 април

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
При близо 99.46% обработени протоколи в Бургас: "Прогресивна България" с убедителна победа

Избори СНИМКА: Георги Палейков

Убедителна победа на „Прогресивна България" в Бургас. При обработени 99.46% от протоколите в един от най-големите избирателни райони, за формацията на Румен Радев са гласували 47.38% от гласоподавателите.

На второ място се нарежда „ГЕРБ-СДС" с 13.81% подкрепа. Трети са „ПП-ДБ" с 8.72%. След тях се нареждат "Движението за права и свободи" с 7.50% и "Възраждане" с 3.84%.

Последният 747 протокол в Бургас бе предаден в 06:10 ч. От РИК отчитат, че на тези избори секционните комисии са допуснали по-малко грешки при въвеждане на данните в протоколите. Нисък е процентът и на недействителните бюлетини.

Сериозен ръст се отчита обаче при сигналите за нарушения, получени към комисията в изборния ден.

Избори СНИМКА: Георги Палейков

