Вижте къде в София няма да има вода на 21 април

При 87,91% обработени протоколи в Смолян: Радев с 48,70%, ГЕРБ е трети

Валентин Хаджиев

При 87,91% обработени протоколи "Прогресивна България" печели в 22-ри МИР – Смолян

„Прогресивна България" на Румен Радев печели 48,70% при 87,91% обработени протоколи, сочат данните на местната РИК. Формацията на Радев има 19 110 гласа. Втори, с малка преднина пред ГЕРБ–СДС, е ДПС с 13,10% от гласовете. Партията на Бойко Борисов е с 13%.

Четвърта политическа сила според преброените протоколи е ПП–ДБ с 5,89%. Пети в подреждането е независимият кандидат за народен представител Тодор Батков с 4,55%.

Следва БСП–ОЛ с 2,21%. Последна, с едва 14 гласа и 0,3%, е КП „Трети март". С „Не подкрепям никого" са гласували 521 души.

