ЦИК при 87% преброени: ГЕРБ стопява разликата с ПП-ДБ до 0,1%

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.564% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 87.23%% преброени протоколи от секционните комисии.

На второ място засега излиза коалицията ПП-ДБ, която има 13.455%, а ГЕРБ на Бойко Борисов са трети с 13.311%. 

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 6.083% и "Възраждане" с 4.381% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка. 

Гласовете извън страната вече са обработени на 96.96%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.484 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.547%, а на трето ДПС с 8.437%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.630 на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.726%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.171%.

