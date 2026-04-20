Ваня Нушева: В изборния ден имаше дезинформационна кампания срещу гласуването с машини

В рамките на вчерашния ден имаше по-скоро една дезинформационна кампания особено в средата на деня, която беше насочена срещу машинното гласуване. Това каза пред БНТ Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по въпросите за изборите. Тя допълни, че едва 113 машини са спрели работа, тоест, делът на машините, които са блокирали по някакви технически причини е около 1% от общо 9354 машини. Тя отново изтъкна, че служебният кабинет се е справил с организацията на вота.

"Служебното правителство положи наистина усилия в две насоки. Едната да съдейства на изборната администрация да организира изборите, т.е. да предостави всички материални условия, финанси, за да може членовете на секционните избирателни комисии да са добре заплатени, защото, виждате, те извършват един тежък труд. Другата насока, на която искам да посоча, тя е не по-малко значима, всъщност ключова - да предприемем мерки срещу купени и контролирания вот, доколкото е възможно. Министерството на вътрешните работи и останалите институции предприеха действия, така че много организатори, много участници в схеми за купуване на гласове, за натиск над избирателите, бяха разследвани", каза тя.

Кибератака срещу сайт на институция беше успешно неутрализирана в изборния ден и то така, че никой не разбра, че има проблем, допълни Нушева. Тя подчерта, че проблемът със смените на членове на СИК в последния момент не може да бъде адресиран към кабинета.

"Многократно, когато сме обсъждали промени в изборното законодателство, многократно всички сме дискутирали тази тема. Не е допустимо да се заменят в последния момент хора, които не са преминали обучение. Тук идва отговорността на политическите партии на първо място. Защото те излучат членовете на секционните избирателни комисии. Част от партиите си позволяват да ги заменят. А това показва и доколко е стабилна, всъщност нестабилна, връзката на партийните ръководства, включително и партийните ръководства по места с техните членове, симпатизанти, защото ние видяхме и вчера, и предишния ден, последните два дни, че част от хората, които са посочени като представители на партиите, са били изненадани, че са посочени", каза Нушева.

Сред другите проблеми, които трябва да бъдат решени, са начинът, по който се съставят избирателните списъци, да има професионално представителство в състава на избирателните комисии и машините за гласуване да бъдат използвани не само като принтери, допълни Ваня Нушева.

"Ние имаме едни машини, чиято електронна памет беше орязана. Машини, които се използват като принтери. Спомняте ли се тогава, когато бяха използвани машините с тяхната пълна функционалност? Колко бързо приключиха работа секционните избирателни комисии? И нямаше действителни бюлетини в такъв брой? Буквално 15-20 минути, половин час след края на изборния ден. 10 часа в 11 часа вече бяха предали изборните книжа и отиваха вкъщи. Защо е необходимо да се разнасят чувалите навсякъде с тези хора, които са работили цял ден? Въобще, ред технически детайли могат да бъдат изчистени. Въпросът за регионалните преброителни центрове отново може да бъде дискутиран и то с основание", посочи тя.

