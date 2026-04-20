Радев води с малко в затвора в Бобов дол

Партията на Румен Радев води с малко при гласуването в затвора в Бобов дол. Там право на глас са упражнили 34-ма души, които нямат влезли в сила осъдителни присъди. За "Прогресивна България" са дали гласа си 7 души. Следват ГЕРБ-СДС с 5 гласа. 4 бюлетини има за "Величие", 3 за ПП-ДБ, по две за ДПС, ИТН, "Величие". По една бюлетина има за БСП, МЕЧ и "Синя България". Четири са недействителните бюлетини, а един е посочил, че не подкрепя никого.