ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22698375 www.24chasa.bg

„Прогресивна България“ е получила най-много гласове в Гърция при 95,74% протоколи

"Прогресивна България" получава най-много гласове в Гърция. Снимка: Георги Палейков

„Прогресивна България“ е получила най-много гласове на изборите за български парламент в избирателните секции в Гърция, според обработени 95,74 процента от протоколите към 08:00 ч. тази сутрин, показват данните на сайта на Централната избирателна комисия, цитирани от БТА. 

Според данните за „Прогресивна България“ са гласували 2061 души в южната ни съседка. С втори резултат е коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, която е получила 889 гласа. Трети са ГЕРБ-СДС с 404 гласа. 

След това се подреждат „Величие“ – 344 гласа, „Възраждане“ – 293, МЕЧ – 285, „Сияние“ – 102 и „БСП - Обединена левица“ – 68.

С „Не подкрепям никого“ са гласували 53 души. 

Данните са при обработени 95,74 на сто от протоколите. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

