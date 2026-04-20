Президентът Илияна Йотова ще открие изложбата „За свободата на един народ“

Президентът Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Президентът Илияна Йотова ще открие изложбата „За свободата на един народ“ по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание, от 17.00 ч. в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието е част от честванията на годишнината от избухването на Априлското въстание, които са под патронажа на президента. Експозицията включва документи от Националната библиотека и Държавна агенция „Архиви“. Това съобщи БТА.

Тържествена научна сесия, посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание от 1876 г., ще се състои днес в София. На тази дата се навършват 150 години от избухването на Априлското въстание, онова изцяло българско дело, от което резултатът е необратимото съзряване на българската нация в борбата за свобода, се отбелязва в съобщение на пресцентъра на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Новият брой на списание ЛИК е посветен на 150-ата годишнина от обявяването на Априлското въстание през 1876 година. Тематичното издание за литература, култура и изкуство на Българската телеграфна агенция (БТА) представя въстанието чрез своя архив – с информация за честванията му през годините, която е съхранена в емисиите и бюлетините с новини. Броят включва също мнения и коментари на преподаватели, общественици и представители от местните общности в градовете центрове на революционните окръзи, свързани с историята на въстанието. 

