Рекордна активност в Германия и напрежение пред секциите в Испания

В Германия изборният ден приключи при абсолютен рекорд от 35 999 гласували сънародници. Тази бройка надвишава дори активността от началото на поредицата от избори през 2021 г., когато вота си дадоха 33 000 души.

Данните сочат, че в секциите с машинно гласуване в Германия първа политическа сила е коалицията ПП-ДБ, докато при хартиения вот превес има „Прогресивна България". В Берлин и Мюнхен се извиха огромни опашки, като в столицата българите чакаха с часове, за да упражнят правото си на глас, пише Нова тв.

Още по-напрегната бе ситуацията в Испания, особено в Барселона, където се чакаше по 4-5 часа. Въпреки че изборният ден бе удължен с един час, около 200 души не успяха да гласуват до края на законовия срок в 21:00 ч. местно време. Това предизвика сериозно недоволство и скандирания „Искаме да гласуваме", което наложи намесата на испанската полиция пред изборния пункт.

Резултатите от Испания показват победа за „Прогресивна България" в Мадрид и Валенсия, докато в Барселона най-голямо доверие получава коалицията ПП-ДБ. На много места в Западна Европа фокусът на наблюдателите бе насочен към политическия профил на Румен Радев и резултатите на неговата формация.