Люта битка за преференции в ГЕРБ в Пиринско, последният пак излиза първи, може да измести и водача Желязков

За поредни избори в Благоевградска област се очертава люта битка за преференциален вот в листата на ГЕРБ-СДС. При 58,65% от обработените протоколи на СИК, отново лидер е последният в листата Стефан Апостолов от Симитли. Досега той има 6345 персонални гласа. В предишните десетина избора, той винаги е на последното 22-ро място и винаги излиза втори след отчитане на преференциалния вот.

За момента Апостолов дори измества водача Росен Желязков, който има 1927 преференции и още 2661 гласа, които са без преференции и автоматично отиват при него, което прави 4588. Трети е Георги Георгиев с 4122 преференции. Ако тенденцията се запази, листата отново ще бъде пренаредена.