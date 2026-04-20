ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 21 април

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22698416 www.24chasa.bg

Люта битка за преференции в ГЕРБ в Пиринско, последният пак излиза първи, може да измести и водача Желязков

Тони Маскръчка

Урна за гласуване

За поредни избори в Благоевградска област се очертава люта битка за преференциален вот в листата на ГЕРБ-СДС. При 58,65% от обработените протоколи на СИК, отново лидер е последният в листата Стефан Апостолов от Симитли. Досега той има 6345 персонални гласа. В предишните десетина избора, той винаги е на последното 22-ро място и винаги излиза втори след отчитане на преференциалния вот.

За момента Апостолов дори измества водача Росен Желязков, който има 1927 преференции и още 2661 гласа, които са без преференции и автоматично отиват при него, което прави 4588. Трети е Георги Георгиев с 4122 преференции. Ако тенденцията се запази, листата отново ще бъде пренаредена.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)