Окончателно: 11 715 гласа по-малко за ГЕРБ в Пловдив този път, ПП-ДБ скочиха с 5034 нагоре

Румен Радев грабна първото място в града с подкрепата на 70 711 пловдивчани

ИТН падат от четвърто на десето място - вместо 9624 имат едва 1242 гласа

11 715 гласа по-малко са получили ГЕРБ-СДС в 16 МИР Пловдив-град спрямо предишните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. При 100% обработени протоколи коалицията получи 13,151% от гласовете на пловдивчани - 20 095, което ги поставя на трето място. Миналия път, когато формацията на Бойко Борисов взе първото място в града, нея бяха посочили в бюлетините си 31 810 избиратели.

За сметка на това "Продължаваме промяната-Демократична България" запазва второто си място, този път с 5034 гласа повече. През октомври 2024-а коалицията беше подкрепена от 20 030 избиратели във втория град, докато днес данните на ЦИК показват 25 064, или 16,403 на сто.

Първото място този път отиде при коалицията на бившия президент Румен Радев "Прогресивна България". Тя спечели 46,276% от вота на пловдивчани, или 70 711 гласа, като там промяна няма, тъй като това е първият път, в който формацията се явява на избори. За сметка на това при "Възраждане", които са на четвърто място, разликата е от 16 852 гласа преди, когато бяха трети, до 7139 сега.

Петото място този път отива за бащата на загиналата Сияна Николай Попов и "Сияние", за които също това са първи избори. Формацията успя да получи 4,245 на сто, като беше подкрепена от 6487 пловдивчани. След нея е партия МЕЧ на Радостин Василев, получила 3,565% и 5448 гласа. През октомври 2024-а те имаха 6053 гласа, но пак бяха класирани на шесто място. Отново зад тях са "Величие", днес с 4503 (2,947%), а преди - с 4737 гласа.

Този път на осмо място е "БСП - Обединена левица". Социалистите са получили подкрепата на 3976 пловдивчани, като отчитат 2,602 на сто. На предишните избори те бяха пети с 6673 бюлетини в своя полза. Голям спад се забелязва при деветите - ДПС, които имат 1596 гласа (1,044%), за сметка на 4602 преди, когато бяха осми. На десето място днес остава "Има такъв народ" - с 1242 (0,813%). През октомври 2024-а партията успя да се пребори за четвъртото място в Пловдив, като тогава получи вота на 9624 избиратели. Гласовете на АПС също са се стопили почти на половина - от 1437 на 803.

3110 пловдивчани този път не за подкрепили никого, за сметка на 4842 на предишния вот.