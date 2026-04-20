При 96,15% обработени протоколи: Радев с близо 70 000 гласа от Пловдив-област, под 15 000 за ГЕРБ

ПП-ДБ са трети с под 10 000 избиратели

69 161 гласа за формацията на Румен Радев "Прогресивна България" показват данните на ЦИК за Пловдив-област към 9 ч. Към момента коалицията на бившия президент е първа в региона с 54,520%, а втори са победителите от предишните избори ГЕРБ-СДС, този път с 11,683 на сто, или 14 820 гласа.

Малко преди финала на броенето на трето място в областта са "Продължаваме промяната-Демократична България" с 9445 гласа, или 7,446%. За "Възраждане" бюлетина са пуснали 5094 души (4,016 на сто), за "БСП-Обединена левица" - 4961 (3,911 на сто), за МЕЧ - 4511 (3,556 на сто), а за "Величие" - 4469 (3,523 на сто).

Избирателите на АПС в Пловдивско са 3586, или 2,827%, а на ДПС - 3231, или 2,547%. "Сияние" е подкрепена от 3059 избиратели (2,411%), а ИТН - от 894 (0,705%). "Не подкрепям никого" са избрали 1840 души.