„Прогресивна България” с почти 50% в област Добрич при 100% обработени протоколи в РИК

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в Районната избирателна комисия в 8-ми многомандатен избирателен район Добрич в изборите за Народно събрание в област Добрич, „Прогресивна България" води с 49,99 %. Данните от междинните резултати към 9 ч. са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април в област Добрич, показват следното разпределение:коалиция „Прогресивна България" – 49,990% , коалиция ГЕРБ – СДС – 11,704%, коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) – 7,328%, партия „Движение за права и свободи" (ДПС) – 7,166%, партия „Възраждане" – 5,041%, коалиция „БСП – Обединена левица" – 4,532%, партия „Величие" – 4,189% Опцията „Не подкрепям никого" са избрали 785 гласоподаватели.

Изборният ден в област Добрич приключи с 39,98 % избирателна активност. Гласували са 68 189 души от общо 170 575 имащи право на глас. При предходните избори ог октомври 2024 г. за народни представители избирателната активност в областта е била 32,18 %.