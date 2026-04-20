Опашка пред БНБ за колекционерската монета, посветена на 150 г. от Априлското въстание

Граждани се редят на опашка пред Българската народна банка (БНБ), за да закупят новата колекционерска монета, посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание, съобщи БТА.

Продажбата на монетата започна при засилен интерес, като към 09:00 ч. над 130 души се бяха записали в списък на желаещите да я закупят.

БНБ пусна в обращение от днес сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“, от серията „Българско възраждане“. Тя е с номинална стойност 10 евро. Цената й при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Монетата е в тираж 5000 броя.

След присъединяването ни към еврозоната от 1 януари тази година това е третата колекционерска монета, които БНБ емитира, от предвидени общо пет колекционерски монети за 2026 г. Предвижда се централната банка да емитира и една възпоменателна монета от 2 евро през второто полугодие на годината, посветена на българската азбука, става известно от монетната й програма за 2026 г.

С влизането на страната в еврозоната БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започна емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение, припомня БТА.

По-рано от БНБ информираха, че монетата се продава на четири каси в централната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър I“ 1 и на четири каси в Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев“10 в София. До края на работния ден днес новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“и „Централна кооперативна банка“ за продажба в техни офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.