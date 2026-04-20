ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 21 април

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22698629 www.24chasa.bg

Шофьор с 3,63 промила алкохол кара посред нощ по булевард в Добрич

Дияна Райнова

644
Белезници СНИМКА: Pixabay

Шофьор с 3,63 промила алкохол кара посред нощ по булевард в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 18 април, около 01:55 часа по бул. „Добричка епопея" в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Ауди", управляван от 56-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 3,63 промила. На 17 април, около 8 часа в град Балчик при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 54-годишен мъж, дрегерът отчита 2,28 промила. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

На амфетамин и метаамфетамин е управлявал на 18 април, около 02:30 часа по ул. „Сан Стефано" в град Добрич лек автомобил „Ауди" 35-годишен мъж. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

