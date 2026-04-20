ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 21 април

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22698641 www.24chasa.bg

4-годишно дете е с опасност за живота след катастрофа между селата Узунджово и Александрово

Линейка СНИМКА: Архив

Дете на 4 години е с опасност за живота, след тежка катастрофа, станала на пътя между хасковските села Узунджово и Александрово.

Произшествието е станало вчера около 16:05 часа, когато автомобил, управляван от 58-годишен мъж от село Каснаково, е излязъл извън пътното платно. По първоначална информация водачът е загубил контрол над автомобила, който е напуснал пътя вдясно по посоката на движение, паднал е в канавка и се е преобърнал.

При катастрофата най-тежко е пострадало 4-годишно момче, което е транспортирано по спешност в УМБАЛ в Пловдив с опасност за живота. В автомобила са пътували още 37-годишна жена и 5-годишно момиче. Те са настанени за лечение в болницата в Хасково с по-леки наранявания, съобщи Нова тв.

Водачът е бил прегледан и освободен за домашно лечение. Пробата му за алкохол е отчела 0,79 промила в издишания въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)