ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22698661 www.24chasa.bg

При 100% обработени протоколи в Бургас "Прогресивна България" са първи, втори са ГЕРБ, трети - ПП-ДБ

Димчо Райков

[email protected]

2252

Броенето в Бургас приключи и при 100% обработени протоколи „Прогресивна България" са първи с 47,38 % - 82 233 гласа. Втори са ГЕРБ-СДС – 13,82 % с 23 972 гласа, трети - ПП-ДБ – 8,23 % с 15 149 гласа. ДПС отчитят 13021 гласа, което прави 7,5 %. Пети са „Възраждане" с 3,38 % - 6676 гласа, което при това положение може да не им донесе мандат от морския град.

Поред на подредбата следват Алианс за права и свободи – 3,12 % - 5423 гласа, МЕЧ – 3,09 % - 5370 гласа, „Сияние" – 3,02 %- 5 247 гласа, „Величие" – 2,92 % - 5124 гласа, БСП – 2,55 % - 4 228 гласа, Антикорупционен блок – 0,77 – 1338 гласа, ИТН – 0,67 % - 1169 гласа.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

