ЦИК при близо 92% преброени: ГЕРБ взе второто място от ПП-ДБ, над 1,3 млн. гласа за Радев

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.691% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 91.68% преброени протоколи от секционните комисии.

ГЕРБ с 13.398% изпревари ПП-ДБ, които имат 13.210 на сто.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 6.233% и "Възраждане" с 4.354% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка.

За формацията на Радев са гласували 1 319 452 души. За ГЕРБ-СДС - 395 549, следвани от ПП-ДБ, които имат 390 016 гласа. За ДПС са гласували малко над 184 хиляди, следвани от "Възраждане" с около 128 хиляди гласа. МЕЧ, които остават под чертата, имат 96 293 гласа. "Величие" пък има повече гласове от БСП - 93 086 на 88 407. Малко над 87 хил. гласа имат "Сияние".

Гласовете извън страната вече са обработени на 98.78%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.149 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.568%, а на трето ДПС с 8.653%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.633% на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.735%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.230%.

В чужбина Радев взима 69 903 гласа, следват ПП-ДБ с 41 354. Трети са ДПС - Ново начало с 15 855 гласа, следвани от "Величие" с 10 508 гласа. "Възраждане" имат малко под 10 хил., а ГЕРБ - СДС - 8 489. АПС имат 6 904, МЕЧ - 6 759. За "Сияние