ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
При 100% обработени протоколи: Радев печели с над 50 700 гласа във Велико Търново, ГЕРБ са втори с 11 800

Дима Максимова

Избори СНИМКА: Георги Палейков

52.78% спечели "Прогресивна България" в област Велико Търново. За коалицията на Радев са дали гласа си 50 713 избиратели. При 100% обработени протоколи от СИК към 10 часа става ясно, че търновци нареждат втори ГЕРБ-СДС. Подкрепили са ги 11 812 или 12.29% от действителните гласове на вота. Номинално те са загубили над 6 600 гласа от предишните парламентарни избори, когато са инкасирали 18 424.

Над 4000 гласа по-малко от втория имат ПП-ДБ и със 7.75% остават трети. Те обаче подобряват собствения си резултат с 312 гласа.

Само 8 гласа е разликата във вота между "Възраждане" и "Величие", които имат по 4.64% и съответно 4467 и 4459 отбелязвания в бюлетината.

ДПС  взе 4.22 % или 4 058 гласа. 

БСП – ОЛ пък получиха 3 317 или 3.45% от вота, срещу  6 819 на изборите през октомври 2024.

Избори СНИМКА: Георги Палейков

