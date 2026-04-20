Окончателни резултати: Радев печели в област Смолян с 49,01%, втори е ГЕРБ

„Прогресивна България" на Румен Радев печели безапелационно изборите в 22-ри МИР – Смолян с 49,01%. Това показват окончателните данни към 10:00 часа на 20 април 2026 г. при 100% обработени протоколи на СИК в РИК. Коалицията на Радев получава 24 429 гласа.

На второ място се нарежда ГЕРБ–СДС с 6 908 гласа (13,86%), следвани от Движението за права и свободи с 6 245 гласа (12,53%).

Четвъртата позиция е за коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България" с 2 991 гласа (6%). Независимият кандидат Тодор Батков събира 2 093 гласа (4,19%).

Останалите политически сили получават под 3% от гласовете, като БСП–ОЛ е с 1 293 гласа (2,59%), „Възраждане" – 1 102 гласа (2,21%), Алианс за права и свободи – 1 031 гласа (2,07%) и ПП МЕЧ – 1 024 гласа (2,06%).

С по-нисък резултат са „Величие" – 937 гласа (1,88%), „Сияние" – 537 гласа (1,08%) и „Има такъв народ" – 299 гласа (0,60%).

Опцията „Не подкрепям никого" е предпочетена от 660 души.