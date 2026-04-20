„Кориере дела сера“: В България спечели бившият президент, който е близък до Москва

В обширен портрет италианският всекидневник „Кориере дела сера" представя Румен Радев като една от най-противоречивите и едновременно с това най-влиятелни фигури в съвременна България- военен, политик и лидер, чийто възход е неразривно свързан с позиции, често възприемани като близки до Русия.

Вестникът започва с ярък образ: видео от предизборната кампания, в което Радев сам пилотира изтребител МиГ-29. Символиката не е случайна -според изданието това е внимателно изграден образ на „силния човек", генерал, готов да поеме контрола над държава, разтърсена от години на политическа нестабилност.

На 62 г.Радев има биография, която следва класическия път на военен елит от постсъветското пространство: издига се от пилот на бойни самолети до командир на военновъздушните сили, а през 2016 г. влиза в политиката като кандидат за президент, подкрепен от социалистическата партия, наследник на комунистическата традиция и традиционно близка до Москва. Именно тук вестникът поставя първия акцент върху неговите връзки с Русия.

Според изданието тези връзки не са само идеологически. Цитират се твърдения, че кандидатурата му през 2016 г. е получила подкрепа от руски структури, включително контакти с представители на външното разузнаване на Русия. Макар подобни информации да остават спорни, те продължават да съпътстват политическия образ на Радев и до днес.

След два президентски мандата Радев предприема необичаен ход: подава оставка, за да се върне в активната политика и да оглави нова партия „Прогресивна България ". Само месец по-късно печели изборите -„мълниеносен възход", както го описва „Кориере дела сера". Успехът му се основава на силна антикорупционна реторика и обещания за разбиване на „мафиотския модел", който според него задушава страната.

Но зад вътрешнополитическите послания стои ясна външнополитическа линия. Италианският вестник подчертава, че Радев системно заема позиции, които го доближават до Кремъл: противопоставя се на военната помощ за Украйна, критикува санкциите срещу Русия и настоява за възстановяване на енергийните връзки с Москва, включително доставки на газ и петрол.

Неговите изказвания срещу ЕС също са остри. Той описва съюза като „заложник на самия себе си" и обвинява Брюксел, че поставя идеологията над икономическия прагматизъм. В този контекст, отбелязва вестникът, проруската му ориентация не изглежда като второстепенен елемент, а като съществена част от политическата му идентичност.

Въпреки това Радев отхвърля етикета „проруски", определяйки себе си като „пробългарски" и „прагматичен". За критиците му обаче това е по-скоро реторична стратегия, отколкото реална дистанция от Москва.

Изданието обръща внимание и на начина, по който Радев успява да се представи като „аутсайдер", въпреки че е част от властта повече от десетилетие. Той използва общественото недоволство, особено след масовите протести срещу корупцията, за да се позиционира срещу статуквото и срещу дългогодишния лидер Бойко Борисов, представян като символ на олигархичния модел.

В Брюксел, пише „Кориере", нарастват опасенията. Победата на Радев се разглежда като потенциален риск от нов „унгарски сценарий", препратка към политиката на Виктор Орбан, известен със сблъсъците си с ЕС и по-балансираната си позиция спрямо Русия. Въпреки това се отбелязва, че Радев може да не разполага със същата силна парламентарна подкрепа.

В заключение, портретът на „Кориере дела сера" представя Румен Радев като сложна и амбивалентна фигура: лидер, който обещава да прочисти системата, но същевременно носи със себе си политическа линия, която може да отдалечи България от твърдия проевропейски курс. Неговата заявена цел е стабилност, но според италианското издание именно връзките му с Русия ще бъдат ключовият фактор, който ще определя както вътрешната, така и външната политика на страната в идните години.