Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
От утре почват тест на сирените и BG-Alert в област Перник

Сирените ще бъдат включени утре в област Перник СНИМКА: МВР

Традиционната техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване стартира от утре в Пернишка област. Първоначално ще бъдат обхванати по-малките населени места, след което тестовете ще продължат поетапно и в градовете, съобщиха от ОДМВР Перник.

По време на проверките ще се излъчват националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласови съобщения. Целта е да се провери техническото състояние на системата и да се повиши информираността на населението.

Възможно е тестовете да бъдат съчетани и с проверка на системата BG-Alert, при което гражданите могат да получат тестови съобщения на мобилните си телефони. Това обаче важи само за хората, които са включили тестовите съобщения на телефоните си. Фабрично опцията е изключена.

Важно е да се знае, че сигналите са тестови и не изискват предприемане на действия за евакуация или укриване.

Сирените ще бъдат включени утре в област Перник СНИМКА: МВР

