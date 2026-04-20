Кметът на Благоевград поздрави Радев: Убедителната победа задължава много

Кметът на Благоевград Методи Байкушев поздрави Румен Радев и "Прогресивна България" за изборната победа и убедително спечелено доверие на голяма част от българските граждани. "Това задължава много.

Сега е времето за бързи, смислени реформи, които ще позволят България да се движи уверено в новия динамичен свят, в който знанията и уменията са двигател на стремежа към щастие и благоденствие. Време е да се махне хватката върху българската съдебна система и прокуратурата да започне да работи свободно и компетентно, а не да е бухалка за незаконни обвинения по нечия поръчка", написа Байкушев в личния си профил във фейсбук.

Той е категоричен, че е дошло време за решителни стъпки към децентрализация, не само финансово, на управлението на България. "Местните общности чрез местните власти трябва да получат много повече правомощия, така че взимането на ежедневни решения да е близо до хората", смята кметът.

Призовава и за нов начин на организиране на изборите, който гарантира бързо и честно преброяване на вота и не унижава членовете на секционните избирателни комисии.

Байкушев поздрави и премиера Гюров и целия министерски съвет за това, че "спазиха обещанието си и свършиха много работа, за да гарантират честни избори", защото без техните действия за пресичане на купения вот, резултатите нямало да са такива. "Съставянето на правителство и смяната на ВСС нямаше да са възможни, а щяха отново да зависят от преговори и компромиси с хора, които са се добрали до там, без да са спечелили реално доверие от българските граждани", допълва Байкушев.