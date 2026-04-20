Ученик опита забивка в Ботевград, кошът се откърти върху него

Баскетболен кош се откърти и падна върху 16-годишно момче в Ботевград. Случаят е от вчера вечерта.

Около 20,15 часа в районното управление в града постъпил сигнал за инцидента. Той гласял, че при игра на баскетбол на детска площадка на ул. „Божко Божилов" 16-годишен младеж е опитал да се улови за баскетболния кош, при което той се е откъртил и е паднал върху него.

При извършения медицински преглед е установено комоцио. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство по случая.