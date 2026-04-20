Надежда Нейнски: 81% от българите, гласували зад граница, не са били вписани в списъците там (Видео)

Около 156 хил. българи, или 81% от всички, гласували зад граница, са били вписани под чертата в избирателните списъци. Те не са се регистрирали предварително, това се получава винаги на изборите и изключително забавя процеса, защото всеки от тях трябва да попълни декларация ръчно. Затова и на места са се образували и опашки.

Това каза на брифинг външният министър Надежда Нейнски след края на изборния ден извън страната.

"Малко под 200 хил. човека относително са гласували, по-скоро бройката е към 192 802, които са упражнили правото си на вот. Около 53 хил. са гласувалите с машина", каза още Нейнски.

"Положихме максимални усилия всеки да упражни правото си на глас. Министерството на външните работи се погрижи посолствата и консулствата да проведат максимално широки консултации с представителите на българските общности зад граница, както и с доброволците, които искат да подпомогнат изборния ден", коментира външният министър. И обясни, че в МВнР са работили секциите в страните, в които те бяха ограничени до 20 с последните промени в Изборния кодекс, да бъдат разпределени оптимално, както според броя на подадените заявления до ЦИК, така и според броя гласували на предишните избори през октомври 2024 г.

"Освен това имаше и организация да бъдат разкрити максимално много секции в дипломатическите ни мисии, като единствените ограничения за това бяха ограниченията на съответните сгради, където се помещават", обясни министър Нейнски.

Бе увеличена и числеността на членовете на секциите извън страната, които за тези избори бяха по 9 човека.

Всички секции в чужбина вече са предали своите протоколи, без една в Лондон, където се отстраняват технически проблеми. От Външно все още не разполагат с точни данни нито за избирателната активност, нито за точния брой гласували, защото ЦИК все още ги обработва.

От Външно обясниха, че действително някои българи зад граница, чакащи пред секциите, не са успели да гласуват, но уточниха, че според Изборният кодекс изборният ден може да бъде удължен само с час - до 21 ч.

"Най-голямото затруднение дойде от това, че секциите бяха ограничени до 20 извън Европейския съюз. При положение, че се очаква висока активност, това натовари дипломатическите и консулските представителства ", каза Нейнски.

7 секции в Турция са работили до 21 ч., както и 5 в Лондон, 1 в Барселона, 2 в Сърбия и 1 в Норвегия.

И допълни, че решението дали времето за гласуване да бъде удължено е изцяло в правомощията на ЦИК.