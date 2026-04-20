Радев във Врачанско са подкрепили повече от половината гласували, следват го ГЕРБ и ДПС

При 92 % обработени от РИК във Враца данните показват, че партията на Румен Радев е спечелила доверието на 53,5 % от гласуващите вчера в областта. На второ място се класират ГЕРБ-СДС, които са подкрепени от 17,19 % от избирателите. Третата позиция е за ДПС-НН, а за тях вчера са гласували 4 323 души, което е 6,44 %.

Засега на четвърто място във Врачанско е коалицията ПП-ДБ. Те са подкрепени от 5,56 % от гласуващите.Пети са хората на Радостин Василев от МЕЧ. Те са подкрепени от 2 739 избиратели, което е 4,081 % . За „Възраждане" гласа си са дали 2 162 човека или 3,222 % от избирателите.

При подобни резултати два от петте мандата за Врачанска област ще вземе „Прогресивна България", ГЕРБ, ДПС и ППІДБ ще имат вероятно по един депутат от региона.