Кюстендилец остава в ареста с обвинение, че предлага по 50 евро за глас

Районен съд Кюстендил взе в изборния ден мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на обвиняем за купуване на гласове. Според прокуратурата мъжът е предлагал на две лица сумата от по 50 евро, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция на изборите за 52- ро Народно събрание.

Съдът уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по- лека мярка за неотклонение – „подписка" или „домашен арест".

На обвиняемия е повдигнато обвинение, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева. Съдът намира, че към настоящия етап на наказателното производство е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен към отговорност. Този извод се извежда от съвкупната преценка на събраните до момента доказателствени материали. Сред тях са показанията на разпитаните свидетели Д.С., Б. Н. и Б. Т., от които става ясно, че обвиняемият им е предлагал парични средства, за да заснеме личните им карти. В мобилния му телефон се съдържат снимки на лични карти на лица, разпитани като свидетели по делото. Съдът приема, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. От събраните до момента доказателства се извличат данни за контакти с повече от едно лице и за действия, които по своя характер не се изчерпват с еднократен и случаен акт, а сочат на механизъм на поведение, годен да бъде продължен и повторен. Според събраните данни обвиняемият е действал чрез предлагане на имотна облага и събиране на изображения на лични документи, като именно множествеността на контактите и способът на действие, ако бъдат потвърдени в хода на разследването, обосновават извод, че при по-лека мярка рискът от нова престъпна проява не е преодолян, посочва в мотивите си съдия Кристиян Стоилов.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва пред Окръжен съд Кюстендил.