Жена на 47 години от Разград е обявена за общодържавно издирване

Жена на 47-годишна възраст от Разград е обявена за общодържавно издирване на 18 април, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града. Полицията издирва жената по молба на близките ѝ.

В хода на предприетите действия вчера, непосредствено до бреговата линия на язовир „Пчелина“ 2, са намерени чифт обувки и раница, за които е установено, че са нейна собственост.

За случая е уведомен окръжен прокурор и е образувано досъдебно производство.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илиана Георгиева каза за БТА, че издирвателните действия продължават. Ако в следващите часове, няма резултати, е възможно да бъде потърсено съдействие от специализираното водолазно звено в Русе, обясни тя. По информация на близки на издирваната жена и хора, които често са пребивавали в района, тя редовно е била виждана да плува във водоема и да се придвижва с мокра коса и дрехи след това. Към момента продължава проверка на всички възможни версии, допълни Георгиева.