Румен Радев - първи при подсъдимите

При 97% обработени протоколи във Варна: Радев печели с 45%, ГЕРБ е втора

Надежда Алексиева

3180
Машинно гласуване Снимка: Архив

Резултатите от изборите за Народно събрание във Варна към 9 часа при обработени 97,56% от протоколите показват първо място за партията на Румен Радев „Прогресивна България" с 45,16%. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 14,473%, следвана от „Продължаваме промяната – Демократична България" с 13,056%.
  Междинните резултати показват следното разпределение:

„Прогресивна България" – 45,164%

ГЕРБ-СДС – 14.473%

ПП-ДБ – 13.056%

Възраждане – 6.103%

Величие - 4.251%

Сияние - 3.760%

МЕЧ - 2.963%

БСП - Обединена левица - 2.320%

Движение за права и свободи (ДПС) - 2.228%

Алианс за права и свободи (АПС) - 1.286%

Останалите партии и коалиции имат под 1 процент.

Четете още

Още от Избори

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)