При 97% обработени протоколи във Варна: Радев печели с 45%, ГЕРБ е втора

Резултатите от изборите за Народно събрание във Варна към 9 часа при обработени 97,56% от протоколите показват първо място за партията на Румен Радев „Прогресивна България" с 45,16%. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 14,473%, следвана от „Продължаваме промяната – Демократична България" с 13,056%.
Междинните резултати показват следното разпределение:
„Прогресивна България" – 45,164%
ГЕРБ-СДС – 14.473%
ПП-ДБ – 13.056%
Възраждане – 6.103%
Величие - 4.251%
Сияние - 3.760%
МЕЧ - 2.963%
БСП - Обединена левица - 2.320%
Движение за права и свободи (ДПС) - 2.228%
Алианс за права и свободи (АПС) - 1.286%
Останалите партии и коалиции имат под 1 процент.