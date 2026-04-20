Румен Радев - първи при подсъдимите

Хванаха двама пияни шофьори в Сливенско в изборния ден

Полиция

Двама водачи са установени да шофират след употреба на алкохол и наркотични вещества в изборния ден, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Сливен.

Установено е, че шейсетгодишен мъж управлява лек автомобил „Тойота“ с концентрация на алкохол в кръвта над допустимото. Проверката е извършена вчера, около 20:00 ч., в Сливен. Техническото средство е отчело 2,73 промила. Шофьорът е задържан за 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство.

При друг случай в община Котел 41-годишен мъж от село Градец е установен да шофира след употреба на наркотични вещества. Той е спрян за проверка вчера в центъра на селото, докато управлявал лек автомобил „Ауди А6“. Пробата с техническо средство е дала положителен резултат. На мъжа е издаден талон за медицинско изследване, задържан е за 24 часа и е образувано досъдебно производство.

 

