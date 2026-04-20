Радев печели в Белгия, избирателната активност е скочила двойно спрямо 2024 г.

На предсрочните избори за Народно събрание вчера в Белгия активността е била два пъти по-висока от гласуването през 2024 г., сочат данни от протоколите, публикувани от Централната избирателна комисия. В Белгия гласуването се състоя в 17 избирателни секции.

Според данните вчера в страната са отчетени 6275 действителни бюлетини, при 3766 преди две години. На вчерашните избори в Белгия води "Прогресивна България" с 41,4 на сто, втори са ПП-ДБ с 27,69 на сто, трети са "Величие" с 5,88 на сто, а ГЕРБ остават четвърти с 5,06 на сто.

Френскоезичните медии в Белгия днес отразяват изборите у нас подробно, като основно препечатват информация на АФП с обобщение за очакванията към бъдещото българско правителство, пише БТА.