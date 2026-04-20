ЦИК при 96% преброени: Радев взима 131 мандата, ГЕРБ с един повече от ПП-ДБ

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.732%% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 96.41% преброени протоколи от секционните комисии.

ГЕРБ с 13.417% изпревари ПП-ДБ, които имат 12.871 на сто.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 6.668% и "Възраждане" с 4.307% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка.

За формацията на Радев са гласували 1 390 169 души. За ГЕРБ-СДС - 416 970, следвани от ПП-ДБ, които имат 399 991 гласа. За ДПС са гласували малко над 207 хиляди, следвани от "Възраждане" с около 133 хиляди гласа. МЕЧ, които остават под чертата, имат 100 932 гласа. "Величие" пък има повече гласове от БСП - 97 062 на 92 506. Малко над 90 хил. гласа имат "Сияние".

Разпределението по мандатите е следното:

Прогресивна България - 131

ГЕРБ - 39

ПП-ДБ - 38

ДПС - 20

Възраждане - 12

Гласовете извън страната вече са обработени на 99.19%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.091 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.685%, а на трето ДПС с 8.618%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.642% на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.732%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.230%.

В чужбина Радев взима 70 086 гласа, следват ПП-ДБ с 41 740. Трети са ДПС - Ново начало с 15 856 гласа, следвани от "Величие" с 10 547 гласа. "Възраждане" имат малко под 10 хил., а ГЕРБ - СДС - 8 541. АПС имат 6 904, МЕЧ - 6 759. За "Сияние" в чужбина са гласували 3 738 души.

В сравнение с предните парламентарни избори от 27 октомври 2024 г. ГЕРБ имат с 226 003 гласа по-малко, а ПП-ДБ - с 53 928 повече. При "Възраждане" се забелязва голям спад - от 325 466 до 133 859 сега. ДПС - Ново начало също има с 74 117 по-малко гласа на изборите от 19 април спрямо тези от октомври 2024 г.

Голям е спадът при БСП, която е загубила близо 92 хиляди от избирателите си и остава под 4-процентовата бариера за влизане в парламента. АПС пък е загубила 137 124 гласа спрямо предходните избори. Голям е крахът и при "Има такъв народ", които на изборите 2024-а са имали 165 160 гласа, а сега едва 23 058. 11 033 гласа са загубили МЕЧ, но това стига, за да останат под чертата.