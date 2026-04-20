Човек припадна в РИК - Пловдив, линейка го отведе

Златният коридор проработи, 60 на сто от секциите са попълнили протоколите точно

Член на секционна избирателна комисия е припаднал в изборната нощ в 16-а РИК - Пловдив-град. Получил пристъп, когато излязъл извън панаирната палата да изпуши една цигара. Била извикана Спешна помощ и той бил транспортиран с линейка в болница. Вече е добре, съобщиха за "24 часа" от РИК.

Т. нар. златен коридор - предимство при обработката на секционните комисии с изрядни протоколи, е проработил. "Този път се справихме бързо, към 3,30 часа хората от секциите със златните талони си бяха тръгнали, те бяха около 60 на сто от всички. Към 6 сутринта бяхме приключили и с останалите", обясни председателят на 16-а РИК Калоян Сухоруков. Според него в сравнение с предишните избори качеството на работата в секционните комисии е било много по-високо, макар в тях да е имало много нови хора.