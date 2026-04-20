Румен Радев - първи при подсъдимите

Румен Радев безапелационно спечели гласовете и на лишените от свобода. ГЕРБ са втори, а по груби сметки "Възраждане" се нареждат трети.

Най-убедителен е резултатът на "Прогресивна България" в затвора в Ловеч - над 50%. За ПБ бюлетини са пуснали 33-а души от общо 65 гласували. Има и осем гласа за ГЕРБ и четири за ДПС.

В най-големия затвор у нас - Централния софийски, "Прогресивна България" има 80 гласа, ГЕРБ - 16, МЕЧ - 9. Общо там са подадени 133 гласа.

Висока активност е имало и в Бургас - 104 са гласували, от които 65 за Румен Радев, десетима - за МЕЧ, по шестима - за ГЕРБ и "Възраждане".

В пловдивския затвор пък има две секции, но и в двете номер едно е Радев.

61 арестанти са гласували във Варна: 39 - за ПБ, осем - за ГЕРБ, трима - за "Възраждане".

В Бобов дол резултатите са по-равностойни: за бившия президент са гласували седем души, за ГЕРБ - петима, а за "Величие" - четирима.

39 души са гласували във врачанския затвор, от които 24 - за Радев, седем - за ГЕРБ, трима - за "Възраждане".

24 са бюлетините за ПБ в Пазарджик от общо 54. Втори са ГЕРБ с осем, а "Възраждане" и МЕЧ са трети с по пет.

Все още няма резултати от затвора в Плевен.

Затворниците нямат право на глас, също като непълнолетните, чуждите граждани и хората под запрещение. В затворите и арестите обаче има избирателни секции, защото обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на изборите за народни представители, имат право да упражнят вота си.