При 100% обработени протоколи: В област Враца печели "Прогресивна България", след тях е ГЕРБ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в Районната избирателна комисия (РИК) в област Враца, „Прогресивна България“ печели с 53,58%. Резултатите в 6-и Многомандатен избирателен район - Враца, от изборите на 19 април за народни представители в 52-рия парламент показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 53,58%

ГЕРБ - СДС – 17,04%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 6,3%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП – ДБ) – 5,49%

МЕЧ – 4,2%

"Възраждане" – 3,35%

Останалите партии и коалиции са събрали под три процента от гласовете на избирателите. Недействителните гласове в областта са 1538, а гражданите, отбелязали "Не подкрепям никого", са 958.

В 6-и Многомандатен избирателен район - Враца, за предсрочните парламентарни избори бяха регистрирани 24 партии и коалиции. Общо 142-ма кандидати за народни представители се конкурираха за шест места в 52-рото Народно събрание.