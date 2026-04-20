ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев - първи при подсъдимите

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22699413 www.24chasa.bg

При 100% обработени протоколи: В област Враца печели "Прогресивна България", след тях е ГЕРБ

1000

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в Районната избирателна комисия (РИК) в област Враца, „Прогресивна България“ печели с 53,58%. Резултатите в 6-и Многомандатен избирателен район - Враца, от изборите на 19 април за народни представители в 52-рия парламент показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 53,58%

ГЕРБ - СДС – 17,04%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 6,3% 

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП – ДБ) – 5,49%

МЕЧ – 4,2%

"Възраждане" – 3,35%

Останалите партии и коалиции са събрали под три процента от гласовете на избирателите. Недействителните гласове в областта са 1538, а гражданите, отбелязали "Не подкрепям никого", са 958.

В 6-и Многомандатен избирателен район - Враца, за предсрочните парламентарни избори бяха регистрирани 24 партии и коалиции. Общо 142-ма кандидати за народни представители се конкурираха за шест места в 52-рото Народно събрание. 

 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

