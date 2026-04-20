За 4 г. в България не е било повдигнато нито едно обвинение по препоръка на ОЛАФ

Между 2021 и 2025 година в България не е било повдигнато нито едно обвинение по препоръка на Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ). Това показват данните от годишния отчет на службата, представен днес.

Същевременно са били извършени 42 проверки - през 2021 г. - 10 , през 2022 г. - 6, през 2023 г. - 14, през 2024 г. - 12 проверки. По пет случая с препоръки за последващи действия националните власти са взели решение за прекратяване, а по едно дело решението предстои. За миналата година у нас са приключили пет проверки с препоръка за последващи действия по две от тях.

При приключване на дадено разследване ОЛАФ отправя препоръки до националните власти за последващи действия при установени съмнения за измами или нередности, се пояснява в доклада. Финансовите препоръки са свързани с възстановяване на суми. Ако открие убедителни доказателства за престъпление, службата предава данните на на Европейската прокуратура и може да издаде препоръка до националните съдилища да оценят възможността за откриване на съдебно производство, пише БТА.

Между 2021 и 2025 г. ОЛАФ е издала 145 съдебни препоръки на държавите от ЕС. Националните власти са взели 73 решения, от които 27 са довели до повдигането на обвинения. Данните сочат, че в последните 10 години препоръките на службата са водили до различен обем на възстановените суми за бюджета на ЕС, като например през 2017 г. сумата е надхвърлила 3 милиарда евро, докато през миналата година е била малко над половин милиард евро.