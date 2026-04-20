Община Свищов пръска с дрон заблатените места срещу комари

Община Свищов започна ларвицидната обработка на зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води. Дейностите във връзка с борбата с комарите ще се извършат днес и утре - на 20 и 21.04.2026 г., след 08,30 ч. с дрон.

Основните територии, които ще се третират са отводнителни канали Вардим и Свищов, м. „Блатото", м. „Янково гърло" и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене".

Третирането ще бъде с препарат „ВектоБак 12 АС". При третиране с него няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезните насекоми и пчелите.