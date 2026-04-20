Сергей Игнатов: Честваме 150 г. български героизъм, роден от Априлското въстание

Днес България не просто отбелязва Априлското въстание, а отдава почит на българския героизъм. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов по време на официална церемония на централния площад във Враца по повод 150-годишнината от събитието. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

По думите му в цялата страна се организират инициативи, с които се чества моментът, в който българите вземат решение и жертват живота си, за да се роди българската държава. Много от тези събития се разгръщат именно в българските училища, благодарение на отдадеността и усилията на учителите.

„Нека за миг да си представим, че живеем в дните около избухването на въстанието. Обикновени хора - занаятчии, шивачи, абаджии - чуват вестта и изоставят мирния си труд, за да хванат пушката. Това е време на уникално преобръщане на българския народ", подчерта министърът. По думите му именно благодарение на саможертвата на нашите предци става възможна Руско-турската война, а светът чува за мъките и амбицията на българския народ да бъде свободен.

Домакин на тържественото събитие беше кметът на Враца Калин Каменов. По време на церемонията ученикът Теодор Георгиев от начално училище „Св. Софроний Врачански" представи своето разбиране за свободата. За него тя е възможност – да изразяваш свободно мнението си, да избираш какво да учиш, да следваш мечтите си и да решаваш какъв човек да бъдеш.

„Свободата не е само права, тя е и отговорност. Трябва да уважаваме другите, техните мнения и избори. Не можем да бъдем истински свободни, ако пречим на свободата на другите хора. Затова е важно да се учим на толерантност и разбиране", сподели Теодор.

В шествието във Враца се включиха над 1500 ученици и учители. То тръгна от паметника на Васил Левски и стигна до площад „Христо Ботев". Участниците отдадоха почит към героите на българската свобода, като поднесоха венци и цветя пред паметника на Христо Ботев.

На събитието присъстваха областният управител на Враца Стефан Красимиров, началникът на РУО Лорета Колева, директори, учители и граждани.