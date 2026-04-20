Рокада в листата на ПП-ДБ за Пловдив: Чило Попов измества Манол Пейков

Издателят ще стане депутат при трети мандат за коалицията в 16 МИР или ако водачът Асен Василев влезе от Хасково

Осмият в пловдивската листа на ПП-ДБ Чило Попов измества с преференции втория - досегашният депутат Манол Пейков. Личните си предпочитания за Попов са дали 2803 от избирателите на коалицията, а за Пейков - 2232. При това положение Чило Попов влиза в парламента, а издателят Манол Пейков ще стане депутат, ако ПП-ДБ получат трети мандат в 16-и МИР или ако водачът Асен Василев влезе от Хасково, където също е на първо място.

Първенец по преференции в Пловдивска област е вицеолимпийският шампион Йордан Йовчев, втори в листата на "Прогресивна България". Той е получил 2841 гласа личен вот. Следва Младен Шишков от ГЕРБ с 2072 преференции, но той и без това е на второ място. Известен шанс за разместване има четвъртият в листата на ГЕРБ в 17-и МИР Аспарух Атанасов - предпочетен е от 1108 избиратели. Той би влязъл в Народното събрание, ако коалицията получи трети мандат в този избирателен район..