При 100% обработени протоколи в Силистренско: „Прогресивна България“ печели, ДПС - втори

При 100% обработени протоколи в Силистра „Прогресивна България“ получава 44,21%. Това показват данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). На второ място са „Движение за права и свободи“ (ДПС) със 17,2%.

Резултатите от изборите на 19 април за народни представители в област Силистра показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,21%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 17,2%

ГЕРБ-СДС – 13,18%

„Алианс за права и свободи“ – 6%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 5,08%

„Величие“ – 3,14%

„Възраждане“ – 3%

„БСП - Обединена левица“ – 2,23%

МЕЧ – 1,78%

„Сияние“ – 1,36%

Всички останали партии и коалиции, участвали в парламентарните избори, събират под 1%, според данните на ЦИК. С „Не подкрепям никого“ са гласували 524 души.

Изборният ден в област Силистра приключи при 43,68 процента избирателна активност. До урните са отишли 48 359 гласоподаватели от малко над 112 хиляди, които имат право на вот.