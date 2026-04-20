Медицински хеликоптер транспортира 40-годишна в ко...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
На „Капитан Андреево“ задържаха 8750 стоки менте

СНИМКА: Агенция "Митници"

Общо 8750 текстилни изделия и слънчеви очила със знаци на защитени търговски марки са задържани от митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от звеното на Агенция „Митници“ в Свиленград. 

Стоките са открити при проверки на два товарни автомобила, автобус и лек автомобил, влизащи в страната от Турция, поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

Най-голямото количество е установено на 13 април при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, превозващ групажна стока за Германия. След извършен рисков анализ превозното средство е селектирано за щателна проверка, при която сред декларираните стоки са открити 5000 къси спортни панталона с лого на световноизвестна марка.

Ден по-късно, при проверка на товарен автомобил с полска регистрация, пътуващ от Турция за Полша, митническите служители откриват 2820 тениски със знаци на три известни марки.

При друга проверка, извършена на 12 април, в личния багаж на румънски гражданин, пътуващ с автобус по линията Истанбул – Букурещ, са установени 680 слънчеви очила с обозначения на търговски марки.

На следващия ден български гражданин, влизащ в страната с лек автомобил, е декларирал превоз на текстилни изделия, но при проверка е установено, че те носят знаци на защитени марки. Задържани са 180 блузи, тениски и кърпи, както и 70 чифта чорапи.

В съответствие с европейски регламент относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, стоките са задържани, като предстои да бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

При предходни случаи, съобщени на 9 април т.г., на същия граничен пункт митническите служители са задържали над 54 000 стоки с обозначения на защитени марки при три отделни проверки на товарни автомобили, влизащи от Турция.

 

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

