ЦИК при 97.52% преброени: ГЕРБ затвърждава второто място, ПП-ДБ са втори в чужбина

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.723% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 97.52% преброени протоколи от секционните комисии.

ГЕРБ с 13.388% изпревари ПП-ДБ, които имат 12.807 на сто.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 6.755% и "Възраждане" с 4.301% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка.

За формацията на Радев са гласували 1 407 806 души. За ГЕРБ-СДС - 421 421, следвани от ПП-ДБ, които имат 403 145 гласа. За ДПС са гласували малко над 212 хиляди, следвани от "Възраждане" с около 135 хиляди гласа. МЕЧ, които остават под чертата, имат 102 222 гласа. "Величие" пък има повече гласове от БСП - 98 407 на 94 279. Малко над 90 хил. гласа имат "Сияние".

Разпределението по мандатите е следното:

Прогресивна България - 130

ГЕРБ - 39

ПП-ДБ - 37

ДПС - 20

Възраждане - 12

Гласовете извън страната вече са обработени на 99.59%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.078 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.741%, а на трето ДПС с 8.569%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.649% на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.745%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.236%.

В чужбина Радев взима 70 464 гласа, следват ПП-ДБ с 42 083. Трети са ДПС с 15 857 гласа, следвани от "Величие" с 10 631 гласа. "Възраждане" имат малко под 10 хил., а ГЕРБ - СДС - 8 603. АПС имат 6 905, МЕЧ - 6 804. За "Сияние" в чужбина са гласували 3 771 души.

В сравнение с предните парламентарни избори от 27 октомври 2024 г. ГЕРБ имат с 221 552 гласа по-малко, а ПП-ДБ - с 57 082 повече. При "Възраждане" се забелязва голям спад - от 325 466 до 135 373 сега. ДПС - Ново начало също има с 68 726 по-малко гласа на изборите от 19 април спрямо тези от октомври 2024 г.

Голям е спадът при БСП, която е загубила близо 90 хиляди от избирателите си и остава под 4-процентовата бариера за влизане в парламента. АПС пък е загубила 136 140 гласа спрямо предходните избори. Голям е крахът и при "Има такъв народ", които на изборите 2024-а са имали 165 160 гласа, а сега едва 23 410. 9 743 гласа са загубили МЕЧ, но това стига, за да останат под чертата.