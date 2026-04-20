„Прогресивна България“ първи в Разградско при 100% обработени протоколи, втори са ДПС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При 100% обработени секционни протоколи в област Разград „Прогресивна България“ получава подкрепа от 38,610% от гласоподавателите. Резултатите са публикувани на интернет страницата на Районната избирателна комисия (РИК) в Разград. За коалицията са гласували общо 18 053 избиратели.

„Движение за права и свободи” (ДПС) е втора с 19,189% подкрепа, от 8972 гласоподаватели. „Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП - ДБ) е на трета позиция. За коалицията са гласували 6 347 избиратели или 13,574% от имащите право на глас.

Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

Коалиция „Прогресивна България“ - 38,610%

Партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) - 19,189%

Коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) - 13,574%

Коалиция ГЕРБ-СДС – 11,164%

Коалиция „Алианс за права и свободи“ (АПС) – 5,236%

Коалиция „БСП – Обединена левица“ – 2,556%

Партия „Възраждане“ – 2,440%

Партия „Величие“ - 2,295%.

Другите партии са събрали под два процента от гласовете.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 709 гласоподаватели.

Изборният ден в област Разград приключи при 36,60 процента избирателна активност. За сравнение, към същия час на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. са гласували 33,34 процента от избирателите, показва справка в Централната избирателна комисия. Само в две от всички 215 секции бе преустановено машинното гласуване и преминато изцяло към хартиени бюлетини. В избирателни секции в община Самуил бяха подменени параваните за гласуване след сигнал за нарушения.

Общият брой сигнали за изборни нарушения, постъпили в Областната дирекция на МВР в Разград, е 50. Образувани са 11 досъдебни и едно бързо производства, като са задържани двама души.

За четирите депутатски места от 18 Многомандатен избирателен район (МИР) - Разград на изборите се явиха 101 кандидати за народни представители.