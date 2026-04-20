Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова изместиха Денков с преференции

Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова от ДБ изместиха Николай Денков от "Промяната" от първото място в листата им в столичния 23-и МИР. Двамата традиционно са шампиони по преференции в страната.

Божанов беше номер пет, а Белобрадова - шеста в листата. Той е получил 13 528 преференции, а тя - 9864. Водачът Денков пък има 9640. Макар и в неговата "сметка" да влизат и гласовете без преференции, Божанов и Белобрадова го изместват до третото място. Това на практика обаче няма да промени нищо за тях тримата, тъй като по предварителни изчисления ПП-ДБ може да вземат към шест мандата в 23-и МИР. Това вероятно ще са Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова, Николай Денков, Атанас Атанасов, Венко Сабрутев, Стою Стоев, първа под черта е Александра Стеркова. Стоев е кандидат и в Пловдив, но засега изглежда, че няма да успее да влезе оттам.