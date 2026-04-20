Шофьор напръска друг водач с лютив спрей след засечка на пътен възел Цалапица

Водач е подал сигнал, че е напръскан с лютив спрей от друг шофьор на пътен възел Цалапица в събота, съобщават от полицията. Той разказал, че по обяд му се наложило да спре с управлявания от него автомобил, след като друг шофьор му засякъл пътя. Непознатият слязъл от колата си и започнал да се саморазправя с потърпевшия, като го напръскал със спрей и веднага след това потеглил. При проведените незабавни оперативни и издирвателни действия още същия ден станала ясна самоличността на 31-годишния извършител на хулиганската проява. По случая е образувано досъдебно производство.